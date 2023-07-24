وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على منح قرض للمغرب قدره 350 مليون دولار لدعم برنامج البلاد للأمن المائي (2020-2027)، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية يوم الاثنين.

ويهدف هذا التمويل لدعم المغرب في تنفيذ برنامجه الوطني لإمدادات مياه الشرب والري في إطار المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عام.

ويأمل المغرب في إنعاش القطاع الفلاحي بعد موجة جفاف استمرت لسنوات، فيما يعاني البلد الشمال إفريقي من تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

وخلال العام الجاري وافق البنك الدولي على تمويلين آخرين للمغرب، الأول كان في أبريل بـ 250 مليون دولار كتمويل إضافي لدعم إصلاحات قطاع التعليم، والثاني كان في يونيو بـ 350 مليون دولار لتعزيز مساندته لقطاع الحماية الاجتماعية في المغرب.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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