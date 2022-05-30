توقع محافظ البنك المركزي القطري الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، أن ينمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري بنسبة 3.5% حسب ما نقلته وسائل إعلام عن تصريحات له في مؤتمر بالدوحة يوم الأحد.

كان الناتج المحلي الإجمالي لقطر ارتفع في 2021 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

وتخطط قطر – التي تستضيف مسابقة كأس العالم لكرة القدم هذا العام - البدء بترخيص شركات التكنولوجيا المالية قريبا، بحسب بندر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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