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فلاش باك: الجنيه X الدولار

تماسك الجنيه في آخر أيام 2024 مقابل الدولار. وتداول الدولار الثلاثاء قرب 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.4 جنيه وسعر البيع نحو 52.22 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وخلال العام، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 64% وفق بيانات المركزي المصري، بعد أن أنهى سعر بيع الدولار 2023 عند 30.96 جنيه.

وكان خفض الجنيه في 6 مارس الماضي لمستوى 50 جنيه للدولار الواحد أبرز محطات العام. ثم تخطى الدولار في ديسمبر مستوى 51 جنيه، قبل أن يتماسك الجنيه في الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر بحلول تعاملات الثلاثاء المسائية، وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3730 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4263 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وخلال العام 2024، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 17% بعد أن كان سعر جرام عيار 21 عند نحو 3175 جنيه في نهاية 2023.

أما مؤشر البورصة الرئيسي "اي جي اكس 30"، فأنهى تعاملات اليوم الأخير للعام على ارتفاع بأكثر من 1.4% فوق مستوى 29.7 ألف نقطة. وقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 19.5% منذ بداية العام.

وسيتم تعطيل العمل في البنوك والبورصة يوم الأربعاء 1 يناير 2025، على أن يعود العمل يوم الخميس 2 يناير.

النمو في الربع الأول من 2024-2025

نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024 - 2025 بنسبة 3.5% مقابل نمو بمعدل 2.7% في نفس الربع من العام المالي الماضي، وفق بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الثلاثاء.

"يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.. على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة،" وفق البيان.

وسجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بنسبة 12.2% خلال الربع الأول من السنة المالية، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، كما نما قطاع الزراعة بنسبة 2.65%.

بينما تراجع نشاط الاستخراجات خلال الربع الأول من العام المالي بنسبة 8.9%، نتيجة تراخي نشاطي الغاز والبترول.

وتتوقع الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024 - 2025 بنسبة 4%، وفق البيان.

تراجع إيرادات قناة السويس

خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو - سبتمبر 2024) تراجعت إيرادات قناة السويس، إلى 0.97 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي الماضي.

ووفق البيان، فقد تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية، ما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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