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البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في تعاملات صباح يوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنحو 0.6% ليصل عند 26998 نقطة بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

كما صعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.65% بحلول التوقيت نفسه.

وتصدر قيم التداول حتى الساعة 11:00 صباحا سهم موبكو، الذي ارتفع بنسبة 4.9%، يليه من حيث قيم التداول سهم إي اف جي القابضة، الذي انخفض بنسبة 0.24%، ثم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة متراجعا 0.76%.

وحل سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول، وارتفع بنسبة 0.72% بحلول الساعة 11:00 صباحا.

مؤشر مديري المشتريات

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال مايو الماضي أحسن أداء له في 33 شهر مدفوع بتراجع ملحوظ للتضخم.

وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر يوم الثلاثاء عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، 49.6 نقطة في مايو بارتفاع عن مستوى 47.4 نقطة في أبريل. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ شهر أغسطس 2021.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها شركات القطاع غير النفطي في مصر خلال مايو بأضعف وتيرة منذ مارس 2021، وأرجعت العديد من الشركات ذلك إلى انخفاض سعر صرف الدولار مع زيادة توافر العملة، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.

الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف في التعاملات الصباحية بالسوق الموازية بمصر يوم الثلاثاء.

وتداول الدولار بالسوق الموازية بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة الثلاثاء في نطاق بين 47.45 و47.70 جنيه أي بمتوسط بنحو 47.55 جنيه للدولار، متراجعا من متوسط 47.59 جنيه يوم الاثنين، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وكان السعر الرسمي للدولار تراجع يوم الاثنين إلى نطاق بين نحو 47.09 و47.19 جنيه من ما بين نحو 47.28 و47.38 جنيه يوم الأحد، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية الدولارية المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.186% يوم الاثنين من 7.453% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الدولارية الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.071% الاثنين من 11.182% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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