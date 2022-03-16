أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.2% خلال عام 2021 مقارنة بانكماش نسبته 4.1% في 2020.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي نمو بنسبة 6.7% على أساس سنوي بدعم نمو القطاع النفطي.

ووفقا لبيانات الهيئة، يرجع النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية -التي تشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير- والذي بلغ 10.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين.

كانت أسعار النفط تعافت بشكل كبير خلال عام 2021 بعد أن تلقت ضربة قوية في النصف الأول من 2020 تحت ضغط من جائحة كورونا.

الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي في 2021

الربع الأول: -2.6%

الربع الثاني: 1.9%

الربع الثالث: 7%

الربع الرابع: 6.7%

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية