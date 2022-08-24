أطلق ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، أعمال البنية التحتية ومخطط مشروع "رؤى المدينة" الذي سيقام في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ويهدف لرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن المشروع تطوره وتنفذه شركة "رؤى المدينة القابضة" وهي الشركة المعنية بالتطوير العقاري في المدينة المنورة، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي)، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي.

وسيقام المشروع على مساحة تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي.

ولم تذكر الوكالة حجم التكلفة المالية للمشروع.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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