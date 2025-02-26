تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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أخبار شركات

- أعلنت شركة فوري للتكنولوجيا المالية، عن استثمارات استراتيجية بقيمة 80 مليون جنيه للاستحواذ على حصص مؤثرة في ثلاث شركات تكنولوجية مصرية، وفق بيان للبورصة الأربعاء.

وهذه الشركات هي: Dirac Systems للبرمجيات بحصة 51%، شركة Virtual CFO متخصصة في الخدمات المالية والمحاسبية بحصة 56.6% وشركة Code Zone شركة تطوير برمجيات بحصة 51%.

- ارتفع صافي أرباح شركة اي فاينانس للمدفوعات الرقمية، خلال 2024 بنسبة 38.5% على أساس سنوي، وفق القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الأربعاء.

وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم في 2024 نحو 1.8 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه في 2023.

وارتفعت الإيرادات بأكثر من 33% لتسجل العام الماضي 5.2 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء، وزاد بحلول الساعة 11:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، بنحو 5 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4125 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4714 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الذهب محليا مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار

وبلغ سعر الدولار في البنوك، نحو 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية بتراجع طفيف عن الصباح.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.30 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المصري الشهير، نجيب ساويرس، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام الأربعاء، إن دمج بورصتي الإمارات (سوق أبوظبي وسوق دبي المالي) سيزيد القدرة على جذب السيولة وجذب شركات أكبر للإدراج.

جاءت تصريحات ساويرس، خلال حضوره فعاليات مؤتم إنفستوبيا 2025 في أبو ظبي، قال فيها أيضا إن شركات مصرية عديدة نقلت مقرها إلى الإمارات والكثير من الشركات حريص على الإدراج في البورصات الإماراتية.

أخبار حكومية

- قال وزير الاستثمار حسن الخطيب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الأربعاء، إن الدولة تعتزم نقل الشركات التابعة لها لصندوق مصر السيادي على دفعات لتعظيم العائد من الأصول. ووفق تعديل تشريعي مؤخرا أصبح الصندوق السيادي التابع لمجلس الوزراء تحت إشراف وزارة الاستثمار.

- أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان الأربعاء، تلقي عروض في مزايدة على 13 منطقة استكشافية وإنتاجية، باستثمارات متوقعة تزيد عن 700 مليون دولار، على أن تعلن النتائج خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة، إنها تستعد للإعلان عن طرح فرص استثمارية جديدة تشمل مناطق استكشافية وحقول متقادمة، دون مزيد من التفاصيل عن التوقيت أو المناطق.

- وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن - United Trade Co for poultry Equipment)، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 3.3 مليون دولار لإقامة مشروع يستهدف تجميع معدات خطوط تربية وإنتاج الدواجن، وفق بيان الأربعاء.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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