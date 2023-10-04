وقعت مصر اتفاقية إطارية مع شركة "C2X" التابعة لعملاق الشحن العالمية "ميرسك" لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 3 مليار دولار، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري الأربعاء.

وتتوسع مصر التي تواجه أزمة سيولة في جذب الاستثمارات المباشرة، مع التركيز على مشروعات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر في ضوء استضافتها لمؤتمر الأطراف COP 27 العام الماضي.

ووقع من الجانب المصري، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء.

وحسب البيان، فشركة"C2X"، تم تأسيسها مؤخرا كأحد أذرع شركة مولير ميرسك A.P. Moller Maersk، بهدف إقامة مشروعات لإنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في البيان، إن المرحلة الأولى من المشروع، الموقع بشأنه الاتفاقية الإطارية، تستهدف إنتاج 300 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر.

ويستهدف المشروع الوصول إلى مليون طن سنويا من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية. لكن لم يحدد البيان عدد هذه المراحل أو موعد اكتماله.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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