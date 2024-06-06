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الدولار

لا يزال سعر صرف الدولار، يتحرك في السوق المصرية سواء في البنوك الرسمية أو في السوق الموازية بعد مرور 3 أشهر على تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي.

وتداول الدولار في بنوك محلية صباح الخميس، في نطاق بين 47.57 و47.67 جنيه، بينما بلغ سعره في السوق الموازية بين 47.05 و47.65 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي، وانخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 1.26% عند مستوى 26634.3 نقطة. كما تراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.87%.

وتترقب شركات الأسمدة في مصر بدء إعادة ضخ الغاز الطبيعي في شبكاتها لتعيد تشغيل مصانعها التي توقفت نتيجة خفض الحكومة لكمية توريدات الغاز - الذي يعد مادة خام للإنتاج - من أجل تحويل حصة المصانع لصالح محطات توليد الكهرباء كإجراء مؤقت لمواجهة زيادة الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.296% الأربعاء من 7.1% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.135% الأربعاء من 11.116% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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