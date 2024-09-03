تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

القطاع الخاص غير النفطي

شهد أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، توسع جديد في شهر أغسطس، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات بالضبط، وسط تقارير تفيد بتعافي الطلب، على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، والصادر عن مؤسسة S&P الثلاثاء، إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.7 نقطة في يوليو.

وتخطى المؤشر مرحلة الانكماش والمستوى المحايد عند 50 نقطة، ليشير إلى أول تحسن في أحوال القطاع منذ نوفمبر 2020.



وزادت الشركات مخزونها خلال أغسطس، كما قامت بتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022.



وارتفعت أسعار البيع بشكل حاد مع محاولة الشركات للحفاظ على هوامش أرباحها، في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل حاد، ومواجهة الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، ما رفع أسعار المشتريات بشكل ملحوظ.

أخبار شركات

- أعلنت شركة طاقة عربية، في بيان للبورصة الثلاثاء، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهمها، لعدد 239.1 مليون سهم، بقيمة نحو 3.3 مليار جنيه، في إطار تسوية مديونيات مع البنوك الدائنة. ولم توضح أسماء البنوك.

-استقال ماجد شريف، من عضوية مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر "سوديك" وفق بيان للشركة الثلاثاء، وسيتم عرض الاستقالة على اجتماع المجلس الإدارة المقبل. وكانت شركة بالم هيلز للتعمير أعلنت مؤخرا تعيين ماجد شريف رئيسا لشركتها الجديدة في السعودية.

- وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل، لمعامل مبادلة سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير مقابل 2.941 سهم من القاهرة للإسكان.

وتسعى القاهرة للإسكان على الاستحواذ على نسبة حتى 90% من شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن المبادلة دون الخيار النقدي.

وقالت إنه سيتم مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة.

الرقابة المالية توافق على تسجيل 12 مشروع خفض طوعي للكربون

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل 12 مشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وهي مشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من الهيئة.

ووفق بيان للهيئة الثلاثاء، بلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ 12 مشروع نحو 13291 شهادة تمثل خفض لنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.

ويعد سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، أول سجل كربون طوعي محلي معتمد بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات تؤهلها للتداول من خلال منصة معدة من البورصة.

وأطلقت الهيئة في أغسطس، أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية مع إتاحة عدد من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يمكن تداولها بالبورصة المصرية.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية، صباح الثلاثاء بين 48.46 و 48.60 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح سعره بين 49.10 و49.53 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، وانخفض سعر الجرام نحو 20 جنيه مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3886 جنيه للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3400 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو3925.63 جنيه للجرام للعرض و3902.59 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.83% بحلول الساعة 12 ظهرا الثلاثاء، عند مستوى 30988.31 نقطة. وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 1.47%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم التداولات بحلول منتصف الجلسة مرتفعا بنحو 1.7% تلاه سهم أبو قير للأسمدة مرتفعا بنحو 4.5%، ثم في المرتبة الثالثة جاء سهم إي إف جي بارتفاع طفيف 0.38%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.940% الجمعة من 6.917% الخميس.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.325% الجمعة من 11.366% الخميس.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تداولها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل لليوم الخامس على التوالي. وانخفضت يوم الاثنين إلى 77.52 دولار للبرميل من 78.8 دولار للبرميل الجمعة.

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