قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، يوم الاثنين، إن المملكة تستهدف جذب استثمارات متنوعة يتخطى إجمالي حجمها الثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي التركي في جدة بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي للمملكة.

وتستهدف السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات للقطاع.

وأضاف وزير الاستثمار، في كلمة خلال المنتدى بحسب قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن المملكة نجحت في استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأسمال يقارب مليار ريال، تنشيط في عدة قطاعات أهمها التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.

وتابع أن عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا وصل حاليا إلى 1140 شركة تعمل في عدة قطاعات.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بين المملكة وتركيا.

وتأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمملكة في إطار جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات في ظل مساعي الرئيس التركي إلى الحصول على دعم خليجي للنهوض باقتصاد بلاده.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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