PHOTO
مديرة صندوق النقد تؤكد التوقعات بنمو اقتصادي عالمي دون 3% في 2023 بسبب "التحديات"
قالت مديرة صندوق النقد إن عام 2023 سيكون مليئ بالتحديات في ظل المخاوف من تأثر النشاط الاقتصادي بكورونا والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية
٢٦ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©