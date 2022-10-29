ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الجاري بنسبة 27.2% على أساس سنوي لتسجل 703.4 مليون دولار (وفقا لحسابات متوسط العائد اليومي) مقابل 552.9 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، حسب بيان رسمي السبت.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان يوم السبت، إن القناة حققت في شهر أكتوبر الجاري أعلى متوسط عبور يومي بواقع 68 سفينة.

وزاد عدد السفن العابرة في الاتجاهين بالقناة 14.6% خلال أكتوبر على أساس سنوي، وزاد إجمالي الحمولات الصافية 12.6%، وفقا للبيان.

وعلى أساس شهري، ارتفعت إيرادات القناة في أكتوبر بنحو 3% مقابل 683.2 مليون دولار في سبتمبر، لكنها لا تزال أقل من أغسطس حين سجلت 744.8 مليون دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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