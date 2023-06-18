أعلنت السعودية أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة الهجري، وأن وقفة عرفات، وهي اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الأحد.

ويشهد شهر ذي الحجة أداء المسلمين لمناسك فريضة الحج، والتي تبدأ يوم 8 ذي الحجة وتستمر خلال عيد الأضحى الذي يوافق أول أيامه العاشر من شهر ذي الحجة.

وتستقبل السعودية الحجاج هذا العام بدون أي قيود على أعدادهم أو أعمارهم، بعدما قررت في يناير الماضي إلغاء قيود كانت تفرضها منذ جائحة كورونا لتقليص عدد الحجاج، وخففت المملكة تلك القيود تدريجيا.

للمزيد: السعودية تقول إنه لا قيود على أعداد وأعمار الحجاج هذا العام

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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