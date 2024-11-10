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*تم التحديث بأخبار شركات، مؤشرات البورصة، أسعار الدولار والذهب

تسارع طفيف لمعدل التضخم السنوي في أكتوبر

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الماضي، ليواصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي. بينما تباطأ على أساس شهري.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أكتوبر 26.5% من 26.4% في سبتمبر، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد.

جاءت القراءة تماشيا مع توقعات المحللين، لكنها أقل من المتوقع عند 27%.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في أغسطس بعد أن تباطأ لخمسة أشهر على التوالي ثم تسارع أيضا في سبتمبر، مع اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الموازنة. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في أكتوبر بما فيها السولار، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في المدن خلال أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 27.3%.

وتباطأ معدل ارتفاع التضخم الشهري في المدن المصرية في أكتوبر إلى 1.1% من 2.1% في سبتمبر.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات الأحد، وبحلول الساعة الثالثة عصرا تراوح بين 49.18 و 49.31 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات المركزي امصري، مقابل ما بين 49.24 و49.37 جنيه صباحا.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50 و50.21 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأيام الماضية، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت الثلاثاء الماضي.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، يوم الأحد، وبحلول الثالثة عصرا زاد سعر الجرام نحو 15 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4298 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3760 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4312.94 جنيه للجرام للعرض و4286.63 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

إغلاق أخضر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.4% عند مستوى 31394.33 نقطة لدى إغلاق الأحد.

كما قفز المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 1.4%، ومؤشر شريعة بنسبة 0.39%.

أخبار شركات

- ارتفعت أرباح شركة المطورون العرب القابضة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 237 مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 1.069 مليار جنيه مقابل 185 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيان للشركة الأحد.

- وقع الاتحاد المصري للتأمين 3 مذكرات تفاهم مع كل من: البريد المصري وشركة اي فاينانس والاتحاد العربي للتأمين، على هامش مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، وفق بيان من الرقابة المالية الأحد.

ذهب للمركزي

تستهدف شركة شلاتين للثروة المعدنية الحكومية، تسليم البنك المركزي، شحنات من الذهب تصل إلى حوالي ألف كيلو بنهاية العام الجاري 2024، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر.

وكانت الشركة قد سلمت المركزي المصري 717 كيلو جرام من الذهب في 2023.

ويصل عدد الشركات التي تقوم بالتنقيب عن الذهب في المناطق التابعة للشركة يبلغ 32 شركة، مشيرة إلى أن هناك 24 شركة حصلت على الموافقات مؤخرا، حسب الوكالة.

إغلاقات نهاية الأسبوع

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