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قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، يوم الأحد، إن المملكة واليابان وقعتا 26 اتفاقية، بحسب تغريدة لقناة الإخبارية السعودية الرسمية.

ويزور رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا السعودية الأحد ضمن جولة شرق أوسطية تتضمن أيضا الإمارات وقطر، تهدف إلى تعزيز التعاون وتأمين إمدادات طاقة مستقبلية لليابان، التي تفتقر إلى الطاقة.

وأضاف وزير الاستثمار، في اجتماع في جدة مع رئيس وزراء اليابان، أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، وقال إن السعودية ستكون "المورد الأساسي" للطاقة النظيفة إلى اليابان، وفق قناة الإخبارية.

فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021 أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما يصل إلى نحو 40% من احتياجات اليابان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبلغت قيمة صادرات النفط السعودية إلى اليابان خلال عام 2022 نحو 39.78 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام نفسه نحو 47.49 مليار دولار، بحسب واس.

وأضاف وزير الطاقة أن البلدين مستمران في التعاون المشترك في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، مشيرا إلى أن المملكة تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة لتأمين سلاسل الإمداد، مقدرا قيمة مشروعات قطاع الطاقة في السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن رئيس الوزراء الياباني قوله إن بلاده حريصة على تعزيز الاستثمارات المشتركة مع المملكة.

وتسعى اليابان إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتطور تقنيات للطاقة تعتمد على موارد الطاقة المتجددة بشكل أكبر، بحسب وكالة رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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