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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية نواف سعود الناصر الصباح، يوم الأحد، إن المؤسسة سجلت أرباح صافية مجمعة تجاوزت الـ 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي.

وأضاف الصباح، في كلمة نشرتها المؤسسة عبر حسابها على موقع يوتيوب، أن صافي الربح الذي سجلته المؤسسة خلال العام المالي المنتهي هو الأعلى خلال العشر سنوات الماضية، مرجعا تلك الأرباح إلى تشغيل مشروعات جديدة وفرت كميات من النفط الخام ومشتقات عالية الجودة ومرغوبة عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي إن القدرة الإنتاجية النفطية للكويت ارتفعت خلال العام المالي الماضي بما يزيد عن 200 ألف برميل يوميا، لتبلغ الطاقة الإنتاجية 2.8 مليون برميل نفط يوميا.

وأشار إلى أن الكويت تسعى لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط إلى 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035.

وذكر أن الطاقة التكريرية للكويت ارتفعت خلال السنة المالية الماضية بنسبة 50% إلى 1.2 مليون برميل نفط يوميا، وقال: "نعمل على زيادتها إلى 1.4 مليون برميل يوميا عند التشغيل الكامل لمصفاة الزور خلال هذا الربع من العام المالي".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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