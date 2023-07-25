خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 إلى 2.6% بانخفاض 0.5% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء، خفق صندوق النقد أيضا توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024 بنسبة 0.3% إلى 3.1%.

فيما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 بنسبة 0.2% إلى 3%، وابقى على توقعات النمو العالمي لعام 2024 دون تغيير عند 3%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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