تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتعديل حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في بنكي الأهلي ومصر

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو الماضي، للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى نحو 3 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار في يوليو 2023، وفق بيان من البنك المركزي الاثنين.

وحسب البيان، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري (يناير - يوليو 2024) بنحو 32.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 15.5 مليار دولار.

شركة OCI Global تبيع وحدة أعمال الميثانول مقابل 2.05 مليار دولار



توصلت شركة أو سي اي جلوبال OCI Global لمنتجات الهيدروجين - مقرها هولندا ومدرجة في بورصة يورونكست في أمستردام ويترأسها رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس - لاتفاقية ملزمة لبيع كامل حصصها في أعمال الميثانول العالمية OCI Methanol مقابل 2.05 مليار دولار لشركة Methanex Corporation لإنتاج الميثانول ومقرها كندا ومدرجة ببورصة تورنتو وناسداك.



قالت أو سي اي جلوبال في بيان عبر موقعها الرسمي، إنه سيتم دفع مقابل الصفقة من خلال مزيج يتضمن نحو 1.15 مليار دولار نقدا، وإصدار 9.9 مليون سهم عادي من Methanex.



ومن المتوقع أن تصبح OCI مساهما بنسبة 13% تقريبا، وثاني أكبر مساهم في Methanex بعد الصفقة التي يتوقع إغلاقها في النصف الأول من 2025، رهنا باستيفاء بعض الموافقات التنظيمية، وموافقة مساهمي OCI.

البنك الأهلي وبنك مصر

عدل البنك الأهلي المصري وبنك مصر - أكبر بنكين حكوميين في البلاد - حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

وحدد البنكان حدود المشتريات للعملاء خلال السفر بين 45 ألف جنيه و300 ألف جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقعي البنكين. ووفق وسائل إعلام محلية يعد الحد الأقصى الجديد للشراء أعلى مما كان مطبق سابقا عند 240 ألف جنيه.

وحدد البنكان حدود الشراء للعملاء داخل مصر، بين 8750 جنيه و100 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة، وهي أيضا أعلى مما كان معمول به.

فاليو

تستهدف شركة فاليو للخدمات المالية المصرية، زيادة حجم التمويلات المقدمة خلال العام الجاري إلى 14 مليار جنيه ( 289.5 مليون دولار) بنمو سنوي 70%، وفق ما قاله وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة.

كما تستهدف الشركة زيادة عدد عملاء الكارت - وهي بطاقة مسبقة الدفع لإتمام المعاملات المالية - من ما يقرب من 100 ألف عميل حاليا إلى 500 ألف عميل العام القادم.

وذكر حسونة أن الشركة تعمل على التوسع في 3 أسواق خارج مصر دون أن يحدد هذه الأسواق، لكنه قال إن ليس من بينها السعودية والإمارات.

للتفاصيل: فاليو المصرية تستهدف رفع حجم التمويلات إلى 14 مليار جنيه العام الجاري- الرئيس التنفيذي

ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفق بيان حكومي الاثنين.

والتقى الوزير مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأكد وفق البيان على أهمية تعزيز التعاون لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة.

وتناول اللقاء مستجدات برنامج الطروحات، وخطوات زيادة حجم التداول في البورصة، ومناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح الوزير، وفق البيان، أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.

بيع شركة تمويلي مقابل أكثر من 2.5 مليار جنيه

أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" لتحالف استثماري دولي، مقابل أكثر من 2.5 مليار جنيه، بحسب بيان حكومي.

وبموجب الاتفاقية سيتخارج المساهمون المؤسسون للشركة، وهم: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي - وشركة البريد للاستثمار.

ويضم التحالف المشتري: صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي SPE PEF III (SPE Capital) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV) ، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII).

وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر، تأسست في 2017، وتعمل في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).

وقدمت تمويلي تمويلات بنحو 17 مليار جنيه منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة. يسعى البرنامج لبناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي

وبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها شركاء التنمية في مصر منذ 2020 نحو 11 مليار دولار، بحسب الوزيرة في البيان الحكومي.

الأحد إجازة رسمية

قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار الأحد المقبل 15 سبتمبر، عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي، وفق بيان حكومي.

وسيتم اعتبار الإجازة، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

حوافز ضريبية منتظرة

تعتزم الحكومة الإعلان عن حوافز ضريبية هذا الأسبوع، وفق ما ذكره محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان حكومي.

ووفق البيان، ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددا من الملفات بينها أوجه الإنفاق، تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، ورفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام. لكن لم يذكر البيان أي تفاصيل عن هذه الحوافز.



حماية المنافسة يحرك دعوى جنائية ضد منتجين للبيض



أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان الاثنين، تحريك دعوى جنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق.

وقال الجهاز، إن هؤلاء المنتجين اتفقوا على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لقانون حماية المنافسة، وذلك بشكل يومي لتحديد أسعار بيع طبق البيض من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه.

وأضاف البيان، أن من بين هؤلاء التجار، أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وأعضاء بمجلس إدارة الشعبة.



أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الاثنين بين 48.29 و 48.43 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري، منخفضا مقابل ما بين 48.33 و48.47 جنيه صباحا.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.96 و49.20 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وانخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيه بحلول الثالثة عصرا، ليصل إجمالي التراجع خلال اليوم إلى 10 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3863 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3380 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو3896.7 جنيه للجرام للعرض و 3860.53 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.33% عند 30374.96 نقطة.

بينما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.57%. وانخفض مؤشر شريعة بنسبة 0.02%.

وتصدر قيم التداول اليوم سهم البنك التجاري الدولي وأغلق مرتفعا بنسبة 0.46%.

فيما جاء سهم المطورون العرب بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول كأبرز الأسهم المتراجعة اليوم حيث هبط بنحو 20% بإغلاق الاثنين.

وفي المرتبة الثالثة والرابعة جاء سهما مجموعة طلعت مصطفى مرتفعا 1.1% ثم بالم هيلز للتعمير مرتفعا 3.65%.

وفي المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول جاء سهم أبو قير للأسمدة متراجعا 3.17%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.686% الجمعة من 7.017% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.376% الجمعة من 11.413% الخميس.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تداولها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل. وهبط سعر البرميل إلى 71.06 دولار الجمعة من 72.69 دولار الخميس.

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