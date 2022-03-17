قرر مصرف الإمارات المركزي، يوم الأربعاء، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الخميس، لكنه أبقى على سعر اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن سعر الأساس -الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وأتي قرار المصرف بعدما قرر الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق الأربعاء رفع أسعار الفائدة أيضا للمرة الأولى من عام 2018.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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