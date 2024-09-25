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الدلتا للأسمدة

تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية الحكومية، طرح مناقصة لاختيار مقاول لتطوير شركة الدلتا للأسمدة التابعة لها، ويُتوقع أن يتم هذا خلال الربع الأول من 2025، وفق عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لزاوية عربي.



ويأتي هذا التصريح في وقت تدرس فيه الحكومة المصرية طرح شركة الدلتا للأسمدة في البورصة، ضمن برنامج للطروحات لتحسين التدفقات الدولارية، فيما تبحث الشركة عن مستثمر استراتيجي لمساعدتها في خطة للتطوير تسهل تحولها للربحية.

وقد بدأت الشركة بالفعل بعمليات التطوير، وانتهت من المرحلة الأولى التي تضمنت تقييم الحالة الفنية لخطوط الإنتاج والمعدات، فيما تعمل حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية.

وتتضمن المرحلة الثانية، تصميمات العمليات الإنتاجية والتكنولوجيا اللازمة للتشغيل بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة في إنتاج الأمونيا وشركة هولندية متخصصة في إنتاج اليوريا، ويتوقع الانتهاء منها بنهاية 2024. واليوريا والأمونيا هي مواد كيميائية أساسية في إنتاج الأسمدة.

وبحسب مصطفى "ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي طرح مناقصة لاختيار مقاول للتنفيذ، ومن المتوقع أن يتم الطرح خلال الربع الأول من 2025".

وقد تم التعاقد مع بنك الاستثمار المصري الأهلي فاروس للترويج لمستثمر أو تحالف استثماري للمساهمة في تطوير وإعادة تشغيل شركة الدلتا للأسمدة عن طريق رفع رأس مال شركة الدلتا للأسمدة بالقيمة العادلة.

وعملية تطوير الشركة تتم بشكل منفصل عن دراسة طرحها في البورصة.

عودة يوسف بطرس غالي

عاد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي للظهور على الساحة مجددا لأول مرة منذ 2011، بعد أن تم تعيينه عضوا بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، في التشكيل الجديد للمجلس، حسب وسائل إعلام محلية.

والتشكيل تضمن أيضا الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى منسقا، وبعضوية محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، وآخرين.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأربعاء، بين 48.62 و 48.76 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.90 و49.27 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر صباح الأربعاء، وزاد سعر الجرام بنحو 40 جنيها مقابل أسعار مساء الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4114 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3400 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4112.44 جنيه للجرام للعرض و 4076.77 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" تعاملات الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.49% عند مستوى 30871.1 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.27%، ومؤشر شريعة بنحو 0.7%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.969% الثلاثاء من 6.002% الاثنين.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.042% الثلاثاء من 11.09% الاثنين.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 75.17 دولار للبرميل الثلاثاء من 73.9 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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