تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام بحلول الساعة 3 عصرا بنحو 10 جنيه مقارنة بأسعار الظهيرة.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4165 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4760 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب محليا ارتفاعات خلال الأيام الماضية مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار

وبحلول الساعة 3 عصرا، بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية الاثنين بارتفاع طفيف عن الصباح.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.18 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات الاثنين على تراجع بنسبة 0.27% عند مستوى 30.9 ألف نقطة.

أخبار شركات

- قفز صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة العقارية المصرية والمدرجة بالبورصة خلال 2024 بنحو 224% على أساس سنوي، حسب بيانات القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الاثنين.

وارتفع صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم العام الماضي إلى 10.7 مليار جنيه ( 211.5 مليون دولار) من 3.3 مليار جنيه في 2023.

وقد ارتفعت إيرادات النشاط العقاري للمجموعة بنحو 14% على أساس سنوي، فيما قفزت إيرادات النشاط الفندقي بأكثر من 228% على أساس سنوي.

- وقعت شركة جهينة للصناعات الغذائية اتفاقية تمويل بأكثر من0 مليار جنيه مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر لتمويل رأس المال العامل، بما يدعم خططها التوسعية، وفق بيان من الشركة لبورصة مصر الاثنين.

صكوك في الطريق

تعتزم وزارة المالية، إصدار صكوك سيادية بالجنيه بقيمة بين 2-3 مليار جنيه خلال الشهر المقبل، وفق ما نقله إعلام محلي عن مصدر.

كان وزير المالية أحمد كجوك قال في تصريحات أغسطس الماضي، إن الوزارة تدرس إصدار صكوك وسندات خضراء، في السوق المحلية لتوفير تمويلات لسد عجز الموازنة، مضيفا أنه سيتم التركيز على أدوات تمويل جديدة في مجال التمويل المستدام وعلى السوق المحلية، لتمويل الفجوة بين الالتزامات والموارد المتاحة.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا