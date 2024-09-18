تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

توقعات بزيادة عدد السياح العام الجاري

توقع وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، ارتفاع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري إلى نحو 15.2 مليون سائح، حسب تصريحات في مؤتمر صحفي بالقاهرة الثلاثاء.

وتشير توقعات الوزير، إلى ارتفاع نسبته 2% على أساس سنوي، مقارنة بعام 2023 الذي كان قد شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة بعدد 14.906 مليون سائح.

بورصة وطروحات

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة.

ووفق بيان حكومي، جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، مع محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة.

وقال رئيس البورصة، إنه تم قيد 6 شركات جديدة منذ بداية عام 2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.

"وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة،" حسب الشيخ.

وفي سياق متصل، قال وزير قطاع الأعمال محمد شيمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء، إنه يتم العمل على اختيار مدير لطرح حصص إضافية من شركتي مصر للألومنيوم وكيما التابعتين للوزارة - والمدرجتين بالبورصة - ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تدرس الوزارة طرح شركة الدلتا للأسمدة وشركات أدوية.

وزير الاستثمار

بدأ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة إلى لندن، لعقد لقاءات رسمية مع ممثلي الحكومة البريطانية، والمستثمرين والبنوك ورجال الأعمال البريطانيين، وكبرى الشركات في المملكة المتحدة، وفق بيان للوزارة.

وتسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسيشارك الوزير في البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأربعاء بين 48.35 و 48.49 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.60 و49 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، صباح الأربعاء، وانخفض سعر الجرام 15 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3943 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3450 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3984.27 جنيه للجرام للعرض و 3937.79 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

مؤشرات السوق

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.33% عند مستوى 30159.15 نقطة بإغلاق الثلاثاء.

وانخفض المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بأكثر من 1% ومؤشر شريعة بـ 0.36%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.122% الثلاثاء من 6.371% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.949% الثلاثاء من 11.128% الاثنين.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.70 دولار للبرميل الثلاثاء من 72.75 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا