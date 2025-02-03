تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أذون خزانة بالدولار

باع البنك المركزي المصري، الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار بعائد 4.25%، وفق بيانات الموقع الرسمي للمركزي.

ويستحق في 4 فبراير الجاري، إصدار بنحو مليار دولار كان المركزي قد أصدره لمدة عام بعائد 5.149%.

قفزة في أرباح بلتون القابضة

ارتفع صافي أرباح مساهمي شركة بلتون القابضة المصرية والمدرجة بالبورصة، خلال العام الماضي، إلى 1.7 مليار جنيه بنمو 4.6 أضعاف عن العام 2023 حين سجلت نحو 369.2 مليون جنيه، حسب قوائم الدخل وبيان من الشركة الاثنين.

ووفق البيان، سجلت إيرادات الشركة المجمعة 7.2 مليار جنيه في 2024، بنمو بلغ حوالي 4 أضعاف العام السابق.

ولدى إغلاق التعاملات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى نحو 29.8 ألف نقطة.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وبحلول الساعة 3:30 عصرا زاد سعر الجرام بنحو 10 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3920 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4480 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الاثنين، ليسجل لدى نهاية التعاملات نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

ووفق بيانات المركزي المصري ارتفع سعر الدولار الاثنين إلى 50.28 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع الأحد.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.01 جنيه، و50.86 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بوخمسين القابضة الكويتية

تدرس مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية، التوسع في السوق المصري في مجال إدارة الفنادق، وتدرس إنشاء فندق جديد باستثمارات 125 مليون دولار، حسب بيان لوزارة الاستثمار المصرية.

كان وزير الاستثمار حسن الخطيب، قد التقى برئيس مجلس إدارة المجموعة جواد بو خمسين لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بمصر. وقال رئيس المجموعة وفق البيان إنه يتم العمل حاليا على إنشاء مشروعين جديدين بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وحسب موقعها الرسمي، يعود تاريخ المجموعة، إلى 1957 وتعمل في عدة قطاعات بينها العقارات والتجارة والتمويل.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا