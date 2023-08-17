ستقوم مصر بتثبيت أسعار الكهرباء للمستهلكين المطبقة حاليا حتى أول يناير القادم، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري الخميس.

وتشهد مصر انقطاعات للكهرباء في عدة مناطق بسبب فصل الصيف والذي عادة ما يؤدي لزيادة في الاستهلاك بسبب استخدام أجهزة التكييف بكثرة.

ويأتي القرار في وقت تعاني مصر فيه من أزمة اقتصادية، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لصعوبة في توفير العملة الصعبة، مع اقتراب بدء فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية بعد عدة أشهر.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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