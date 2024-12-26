تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم إضافة تفاصيل، وتحديث أسعار الدولار والذهب، وأداء البورصة

الاجتماع الأخير

بعد خمس مرات متتالية لتثبيت أسعار الفائدة، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت للمرة السادسة على التوالي.

كان المركزي قد رفع الفائدة بواقع 8% بداية العام الجاري بزيادة 2% في فبراير و6% في مارس. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض.

أسعار الدولار والذهب

واصل الجنيه تماسكه مقابل الدولار في البنوك، وتداول بحلول الساعة 1:40 ظهر الخميس عند 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد سجل خلال تعاملات الثلاثاء الماضي مستوى 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع - وهو أعلى مستوى له منذ أن تخطى الـ 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر- لكنه تراجع لدى إغلاق الثلاثاء تحت 51 جنيه.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.4 جنيه وسعر البيع نحو 52.2 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وارتفعت أسعار الذهب بحلول الساعة 1:40 ظهرا الخميس، بنحو 10 جنيه مقارنة بأسعار مساء الأربعاء.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3740 جنيه، وسعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4274 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنسبة 0.17% تحت مستوى 30 ألف نقطة.

سداد ديون

سددت مصر ديون مستحقة بقيمة 38.7 مليار دولار خلال 2024، بينها نحو 7 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفق ما نقله بيان حكومي عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء.

"إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.. المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام،" وفق مدبولي في البيان.

وحسب بيان حكومي منفصل، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار البيان، إلى مقترح بأن تنشئ شركات القطاع الخاص شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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