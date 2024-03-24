تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم



رفع أسعار البنزين

رفعت مصر أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب بين 8 و10% كما رفعت سعر السولار - الذي قليلا ما يتم تحريك سعره- بنحو 21% في السوق المحلي.





زيادة مخصصات الأجور

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان الخميس، إن الحكومة قررت زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 إلى 573 مليار جنيه (نحو 12.3 مليار دولار) من 470 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وستكون الزيادة بنحو 22% بموازنة العام المالي المقبل مقارنة بالعام المالي الحالي.

هل انتهت أزمة السيولة في مصر؟



تحليل يرصد وضع أزمة السيولة الدولارية في مصر في الوقت الذي تنهال فيه مليارات الدولارات على الدولة، ما بين صفقة كبرى واتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من إجراءات مفاجئة لكنها متوقعة بخفض الجنيه ورفع الفائدة وتمويلات أوروبية.

أهم مؤشرات وبيانات السوق

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 بإغلاق يوم الجمعة الماضي ليصل إلى 6.89%، فيما ارتفع العائد على السندات المستحقة في مايو 2050 إلى 10.83%.

* هذه البيانات بنهاية يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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