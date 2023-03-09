PHOTO
انخفاض صافي الأصول الأجنبية بمصر خلال يناير 2023
سجل سالب 21.7 مليار دولار بالرغم من إعلان البنك المركزي المصري في منتصف يناير 2023 عن وجود حركة إيجابية بسوق الصرف المصري تمثلت في زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي
٩ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©