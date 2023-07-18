تعتزم مصر طرح مجموعة من المزايدات للمعادن النفيسة والأساسية والفوسفات والكبريت والبوتاس خلال الربع الحالي من عام 2023، وفق ما نقله بيان لوزارة البترول المصرية يوم الثلاثاء عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وتسعى مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وتعاني من صعوبة في توفير السيولة الدولارية - إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5% بحلول عام 2030، بحسب بيانات لوزارة البترول المصرية.

وقال الملا، في كلمة خلال افتتاح "منتدى مصر للتعدين 2023" في نسخته الثانية الثلاثاء، إن مصر في الوقت الحالي لديها القدرة لأن تصبح واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم، وإنها "بالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، كما أصبحت وجهة استثمارية تعدينية".

واتخذت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة خطوات - تشمل تعديلات تشريعية - لجذب الشركات للاستكشاف سواء للبحث عن الذهب أو المعادن الأخرى وأطلقت في 2017 أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بعد غياب 8 سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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