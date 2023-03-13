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نظرة سريعة على مؤشر مدراء المشتريات لبعض الدول العربية خلال فبراير 2023
3 دول عربية شهدت تسارع نمو اقتصاد قطاعها الخاص غير النفطي بتسجيل قراءة أعلى من 50 نقطة، وهي: السعودية، الإمارات، وقطر. أما لبنان ومصر فسجلتا قراءة أقل من 50 نقطة في فبراير 2023 وهو ما يعكس انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للدولتين
١٣ مارس، ٢٠٢٣
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