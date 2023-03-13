3 دول عربية شهدت تسارع نمو اقتصاد قطاعها الخاص غير النفطي بتسجيل قراءة أعلى من 50 نقطة، وهي: السعودية، الإمارات، وقطر. أما لبنان ومصر فسجلتا قراءة أقل من 50 نقطة في فبراير 2023 وهو ما يعكس انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للدولتين