* تم إضافة توقعات نمو مصر

رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في تقرير الثلاثاء بنحو 0.1% عن توقعاته السابقة الصادرة في تقرير أبريل الماضي، وذلك لعام 2023 ليصبح النمو المتوقع 3.7%، وابقى توقعات 2022 بدون تغيير عند 7.6%.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2022/2023 - الذي بدأ هذا الشهر - بنحو 0.2% عن توقعات أبريل إلى 4.8%.

وعالميا، بات الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2% في 2022 بانخفاض 0.4% عن توقعات أبريل على أن يتباطأ أكثر إلى 2.9% في 2023 بانخفاض 0.7% عن التوقعات السابقة.

وتوقع صندوق النقد في تقرير الآفاق الاقتصادية لشهر يوليو 2022 الصادر الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو4.9% في 2022 بتراجع 0.1% عن تقديراته السابقة فيما سيتباطأ النمو إلى 3.4% في 2023 وهو مستوى أدنى بنحو 0.2% عن توقعات أبريل الماضي.

وقال:"بعد تعافي مبدئي في عام 2021، شهد عام 2022 تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة،" في إشارة منه إلى تأثيرات الحرب الروسية/ الأوكرانية على الأسعار والوضع الاقتصادي.

ورفع الصندوق توقعات التضخم العالمي في 2022 بسبب أسعار الغذاء والطاقة واختلالات العرض والطلب وتوقع أن يسجل 6.6% في المتوسط للاقتصادات المتقدمة بزيادة 0.9% عن التوقعات السابقة و9.5% في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بزيادة 0.8% عن توقعات أبريل.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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