وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر فجر يوم الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويرافق ولي العهد السعودي عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين منهم: وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأمير تركي بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وفيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وآخرون، وفق الوكالة.

وتنطلق يوم الأحد في قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022 بمباراة تجمع منتخبي قطر -الدولة المستضيفة- والإكوادور.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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