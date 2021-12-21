عدّلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى مستقرة من سلبية، وسط توقعات بتحسن أداء الموازنة العامة للدولة بفضل انتعاش أسعار النفط.

راهنت وكالة فيتش، على ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، لتحسن الاقتصاد العماني، إضافة إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث لا تزال احتياجات التمويل الخارجي عالية.

وهي نفس الأسباب التي كانت دفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، لتعديل نظرتها المستقبلية بشأن سلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة، في أكتوبر الماضي.

عجز أقل

بحسب بيانات فيتش، قلصت عمان عجز الميزانية إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

التحسن في أرقام العجز، جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر النفط في المالية العامة في عمان، والتي من المحتمل أن تكون مسؤولة عن أكثر من نصف انخفاض عجز الموازنة، وفق ما قالته فيتش.

تشير البيانات الأولية لوزارة المالية العمانية، إلى أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط من المتوقع أن يصل العام الجاري إلى نحو 957 ألف برميل نفط، بانخفاض طفيف عن مستوى 960 ألف برميل كان مستهدف في بداية العام، وارتفع متوسط سعر البرميل من مستهدف 45 دولار في بداية العام إلى نحو 61 دولار بزيادة 35%.

ونتيجة ارتفاع الأسعار تتوقع المالية العمانية، ارتفاع صافي إيرادات النفط العام الجاري بنسبة 56% وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40%.

ميزانية متحفظة

ورغم هذا الارتفاع، اعتمدت تقديرات ميزانية 2022 تقدير متحفظ لأسعار النفط، عند 50 دولار للبرميل، مع متوسط إنتاج فوق مليون برميل في اليوم.

وقالت إن هذا "ينسجم مع مبدأ التحوط في تحديد سعر النفط لمواجهة أي تذبذب في الأسعار".

ويزيد سعر خام برنت في الوقت الحالي على 72 دولار للبرميل، بحسب بيانات بلومبرغ.

تتوقع المالية العمانية، عجز بنحو 1.55 مليار ريال عماني (4 مليار دولار) العام المقبل، وتستهدف تمويله من خلال الاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الاحتياطات.

يمثل العجز المتوقع نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العام المقبل، يشير إلى إمكانية خفضه إلى 1.6% وفق ما ذكره تقرير فيتش.

وتوقعت الوكالة، أن يكون العام المقبل، عام قوي آخر لإيرادات النفط والغاز، بافتراض أن متوسط سعر النفط 70 دولار للبرميل (خام برنت)، من متوسط 53 دولار للبرميل في مراجعتها السابقة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 70 دولار و54 سنت.

وتستهدف حكومة عمان، خفض العجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة، حتى تحقيق فائض في 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: عبدالقادر رمضان. للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

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