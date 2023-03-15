PHOTO
وزير المالية السعودي: سيصدر قرار بشأن فائض ميزانية 2022 خلال الأسبوعين المقبلين
توقع وزير المالية السعودي أن يخصص الجزء الأكبر من الفائض في تعزيز الاحتياطيات النقدية للمملكة لكنه قال إنه لا يعتقد أنه سيتم تخصيص جزء من الفائض لصندوق الاستثمارات العامة
١٥ مارس، ٢٠٢٣
PHOTO
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©