

توقع صندوق النقد الدولي نمو حقيقي في الناتج المحلي النفطي في الدول المصدرة للبترول ما بين 0.1% و13.1% خلال العام الحالي.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان في منتدى دافوس، قال إن النفط سيسهم بنحو 90% من النمو المتوقع لاقتصاد السعودية خلال العام الحالي.

وبحسب تقرير صندوق النقد الأخير الصادر في أبريل كان أكبر نمو متوقع للقطاع النفطي في السعودية والعراق والكويت فيما كان أقل معدل نمو متوقع في البحرين بمعدل 0.1%



للمزيد: وزير المالية السعودية: النفط يساهم بـ90% من نمو اقتصاد المملكة في 2022

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: أدم مكاري ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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