قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، يوم الأربعاء، إن الهيئة تعتزم طرح 20% من شركتها التابعة "القناة لرباط وأنوار السفن" في البورصة ليكون بمثابة طرح تجريبي، بحسب تصريحات له خلال مؤتمر صحفي نقلتها وسائل إعلام.

وكان ربيع قال العام الماضي، في تصريحات صحفية، إن الهيئة ستطرح شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالبورصة، لكنه ذكر آنذاك أن نسبة الطرح تتراوح بين 10% إلى 15%. والشركة متخصصة في عمليات ربط وحل السفن العابرة للقناة، إلى جانب الكشف عن الغازات السامة بالسفن، وإصلاح كشافات السفن، وصيانة الوحدات العائمة.

وأضاف ربيع، خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء الذي تناول حصاد العام المالي، أن شركة الرباط من الشركات الرابحة التابعة للهيئة.

وقال ربيع: "بالنسبة للبورصة، آه فعلا إحنا طارحين شركة الرباط، 20 في المئة منها، كتجربة في الطرح الحكومي، قناة السويس دايما بتمشي مع الحكومة وسياسة الدولة، يعني الشركة دي واعدة وناجحة فإحنا طارحين 20% منها في الطروحات"، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري على ضم شركة القناة لرباط وأنوار السفن لشركة قابضة جديدة تحمل اسم "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار"، بهدف تنشيط شركات القطاع العام المملوكة للهيئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في المؤتمر الصحفي الأربعاء، إن طرح شركة القناة لرباط وأنوار السفن يأتي تماشيا مع مساعي الحكومة لتعزيز القطاع الخاص.

وتسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية وتعمل على توفير التمويل لتلبية احتياجاتها، إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال له لزيادة استثماراته فيما تعمل الدولة على التخارج من مشروعات واستثمارات.

وفي إطار ذلك أعلنت الحكومة، الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون لإلغاء إعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية في وقت تتعرض فيه الدولة لضغوطات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الذي وافق في ديسمبر لمصر على برنامج تمويل بـ 3 مليار دولار، قالت يوم الثلاثاء إن الدولة المصرية تحتاج للانسحاب من الأنشطة التي لا تكون الدولة أفضل من يضطلع بها، لإتاحة المجال للقطاع الخاص للازدهار، بحسب مقابلة لها مع موقع اقتصاد الشرق التابع لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتنتظر مصر مراجعة من صندوق النقد للحصول على الشريحة الثانية من برنامج التمويل، لكن تلك المراجعة تأجلت بعدما كان مقرر إجراؤها في مارس.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، أعلنت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عن برنامج طروحات حكومية لبيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة حتى نهاية الربع الأول من 2024، وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من البرنامج بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 يونيو.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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