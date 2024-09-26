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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

استثمارات وتيسيرات

تسعى الحكومة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر وجعلها مركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق.

ونقل بيان حكومي عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استقطاب الشركات "من شأنه تحقيق حلم الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار على الأقل، والوصول بحجم الصادرات بحلول عام 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو حلم قابل للتحقيق".

وقال مدبولي إنه بنهاية هذا الشهر، سينتهي وزير المالية من الصورة النهائية من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، كما سيعرض أيضا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سيعرض مجموعة أخرى من حزم الحوافز والتيسيرات، من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وقال مدبولي، إن الحكومة تلقت طلبات لتطوير 5 مناطق بالبحر الأحمر التي أعلن عنها مؤخرا والتي يتم تجهيزها للطرح حاليا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الخميس، بين 48.49 و 48.62 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين بين 48.82 و49.02 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

قلصت أسعار الذهب مكاسبها وانخفض سعر الجرام 5 جنيه بتعاملات الخميس الصباحية، بعد أن كان قد ارتفع نحو 45 جنيه خلال تعاملات الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4114 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3600 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4136.91 جنيه للجرام للعرض و 4098.94 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.6% فوق مستوى 31437 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباح الخميس بتوقيت القاهرة. وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بأكثر من 0.8%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى القابضة قيم التداول الساعة 11:50 صباحا مرتفعا بنحو 0.8%، يليه بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم إي إف جي القابضة مرتفعا بأكثر من 0.6%.

وفي المرتبة الثالثة سهم بالم هيلز للتعمير مرتفعا بنحو 1.6%، ورابعا سهم أبو قير للأسمدة مرتفعا بنحو 1.9%.

وكان سهم عبور لاند الأبرز صعودا صباح اليوم حيث قفز بنحو 12% الساعة 11:50 صباحا وجاء ضمن أكبر 10 أسهم من حيث قيم التداول.



السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.768% الأربعاء من 5.969% الثلاثاء.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.974% الأربعاء من 11.042% الثلاثاء.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.46 دولار للبرميل الأربعاء من 75.17 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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