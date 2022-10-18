قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري إن الدولة تستهدف تحصيل نحو ملياري دولار من القانون الذي يمنح المصريين المقيمين بالخارج بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة، والذي وافق البرلمان المصري عليه يوم الثلاثاء.

وأضاف كجوك لزاوية عربي: "إذا ما استفاد 100 ألف شخص فقط من المصريين في الخارج بهذا القانون فهذا يعني إيداع كل منهم بالمتوسط 20 ألف دولار في حساب وزارة المالية، مما يعني تحصيل نحو 2 مليار دولار خلال مدة سريان هذا القانون".

ويتراوح عدد المصريين بالخارج ما بين 10 إلى 14 مليون، بحسب تصريحات تلفزيونية في يناير الماضي لنبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سابقا.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ونص مشروع القانون على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وتضمن مشروع القانون أن الإعفاء من الضرائب والرسوم يكون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

وقال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات تليفزيونية: "الوزارة ستصدر قائمة بأسعار السيارات والمبالغ المطلوب إيداعها على شكل وديعة خلال الـ4 شهور"، منوها إلى أن "تسجيل السيارة وربط الوديعة (يكون) في غضون 4 أشهر فقط".

وأكد أنه "يحق جلب سيارة لفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر".

وقال محمد رأفت وكيل مصلحة جمارك القاهرة، لزاوية عربي، إن المبلغ المستحق تحويله يُحتسب بناء على نوع السيارة وسنة الصنع وقيمتها المادية وشريحتها الجمركية، مضيفا: "سيتراوح المبلغ ما بين 12 ألف دولار إلى 35 ألف دولار ".



للمزيد: الموافقة على مشروع قانون يعفي المصريين في الخارج من جمارك استيراد السيارات



(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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