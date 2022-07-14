أعلنت الإمارات أنها ستستثمر 2 مليار دولار في تطوير سلسلة مجمعات غذائية متكاملة في الهند، وفقا لبيان مشترك لتكتل I2U2، الذي يضم الإمارات والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، نشره البيت الأبيض الخميس.

وعقد التكتل اجتماعه الأول الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب. وسيركز التكتل على الاستثمارات المشتركة والمبادرات في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي.

وفقا للبيان، ستساعد الاستثمارات الإماراتية في المشروع على زيادة إنتاج المحاصيل ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وستوفر الهند الأرض المناسبة لإقامة المجمعات الغذائية، فيما سيقدم القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل الحلول من أجل استدامة المشروع.

والمجمع الغذائي هو سلسلة إنتاج تعمل على إعداد المنتج من المزرعة وفي مرحلة التصنيع وصولا إلى المستخدم النهائي في الأسواق.

ووقعت الإمارات هذا العام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل.

وإلى جانب الاستثمارات في المجمع الغذائي، سوف تستكشف الشركات الإماراتية فرص المشاركة في الاستثمار وتقدم الخبرة في مشروع هجين للطاقة المتجددة في ولاية غوجارات الهندية بقدرة 300 ميغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيطوره تكتل I2U2.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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