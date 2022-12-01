تتزايد فرصة نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 2% العام المقبل، في ظل استمرار تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي المتزامن في أوروبا والصين وأمريكا، بحسب ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لمؤتمر "نيكست" الذي تنظمه رويترز يوم الخميس.

وقالت جورجيفا، بحسب ما نقلت رويترز، إنها قلقة على وجه التحديد من تباطؤ الاقتصاد في الصين لأنها -وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم- كانت محرك قوي لنمو الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيُحدث توقعاته الاقتصادية في يناير، وأن الصورة أصبحت "أكثر قتامة مؤخرا بناء على ما نشهده في ثقة المستهلكين وفي ثقة المستثمرين".



وكان الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال 2023 إلى 2.7%، في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أكتوبر الماضي، مقابل توقعاته في يوليو بنمو 2.9%.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا