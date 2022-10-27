قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن الاستثمارات نمت 19% إلى نهاية سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.

ولم يفصح الجدعان عن تفاصيل ولكن تصريحاته عن الاستثمارات جاءت في سياق السوق المحلي.

وتوقع الجدعان في المقابلة التي أجرتها قناة العربية يوم الخميس على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أن ينمو اقتصاد المملكة 8% خلال العام الجاري وأن يرتفع الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 5% في العام المقبل.

وفي رد على سؤال حول تصريحات أمريكية أخيرة بشأن "إعادة دوزنة" العلاقات مع السعودية قال الجدعان "علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست علاقة سنة أو سنتين ليست علاقة صفقة أو صفقتين هي علاقة استراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة جدا."

"ما يحدث من اختلاف في وجهات النظر بين الدول معروف ومقبول، مستمرين في علاقاتنا وأعتقد يجب أن لا نلام على حماية مصالح المملكة العربية السعودية ومصالح شعب المملكة العربية السعودية ونتفهم رأي الأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة،" بحسب الجدعان.

تشهد العلاقات الأمريكيةـالسعودية توتر بعد أن اتخذت دول أوبك بلس ـ والسعودية عضو بارز فيها ـ قرار بخفض سقف الإنتاج في اجتماعها الأخير أوائل الشهر الجاري. وصدرت منذ ذلك الحين، تصريحات من الجانبين من بينها إقرار أمريكي بالطلب من السعودية تأجيل قرار الخفض واعتباره سياسي، وهو ما نفته السعودية ودول أعضاء أخرى في مجموعة أوبك بلس.

وتضم أوبك بلس مجموعة من منتجي النفط على رأسهم السعودية وروسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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