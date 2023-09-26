انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته بنسبة 18.6% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولى من 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الثلاثاء عن تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

والأردن هو بلد مستورد للنفط لمحدودية موارده، ويسعى إلى رفع نسبة استهلاك الطاقة التي يتم الحصول عليها من موارد محلية وزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة.

وسجلت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية نحو 1.750 مليار دينار أردني (نحو 2.5 مليار دولار) خلال السبعة أشهر الأولى من 2023، مقارنة بنحو 2.151 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق الوكالة.

وشهد الأردن، في ديسمبر الماضي، احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، انتهت بتدخل الملك عبد الله الثاني بتوجيه تجميد ضريبة تفرضها الحكومة على الكيروسين (وهو نوع وقود يستخدم للتدفئة في البيوت) حتى نهاية الشتاء، فيما استمر العمل بضريبة على البنزين.

تعديل وزاري مصغر

على صعيد آخر، وافق ملك الأردن، الثلاثاء، على إجراء تعديل مُصغر على حكومة رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة، شمل عدة حقائب وزارية، بعضها اقتصادي.

وجاء من بين التعديلات تعيين يوسف محمود في منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووسام وليد توفيق التهتموني في منصب وزيرة النقل، ورائد مظفر وزير للمياه والري، وأحمد ماهر وزير للأشغال العامة والإسكان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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