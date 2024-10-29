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*تم التحديث بأداء البورصة، وأبرز تحركات الأسهم

تحالف مصرفي يُقرض المصرية للاتصالات 18 مليار جنيه

رتب تحالف مصرفي يضم 13 بنك، بقيادة بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي مصر، تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه، لمدة 7 سنوات للشركة المصرية للاتصالات، بهدف دعم الهيكل التمويلي.

ووفق بيان من بنك مصر، يقوم بنك مصر بدور بنك الحساب بحصة 4.875 مليار جنيه، والبنك التجاري الدولي مصر بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك بحصة 4.875 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك الأهلي 2.50 مليار جنيه.

أخبار شركات

- أسندت شركة أبوقير للأسمدة عملية توريد وتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميغاوات، إلى الهيئة العربية للتصنيع بقيمة 88.32 مليون جنيه، ومدة التعاقد عام، وفق بيان من الشركة الثلاثاء للبورصة المصرية.

تعمل أبوقير على تركيب محطات الطاقة الشمسية، لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

كان مصدر قال لزاوية عربي، في يونيو الماضي، إن الشركة تعتزم استثمار نحو 6.7 مليون دولار لتنفيذ مشروعين للطاقة لتخفيض اعتمادها على مصادر حكومية بنسب ما بين 10 - 20%، يتم تمويلهما من الموارد الذاتية للشركة.

كانت الشركة قد أعلنت عن مشروعين لتقليل الاعتماد على الشبكة، وهما مشروع للإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، ومشروع آخر لتركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة 2.5 ميغاوات.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 48.63 و 48.76 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.79 و 49.30 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، وزاد سعر الجرام نحو 9 جنيه مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4254 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3722 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4302.56 جنيه للجرام للعرض و4273.52 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" حركة عرضية بالتعاملات الصباحية لجلسة الثلاثاء. وانخفض المؤشر بنسبة طفيفة بلغت 0.06% عند مستوى 30755 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباحا بتوقيت القاهرة. بينما صعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 1%.

وكان سهم عتاقة الأبرز صعودا صباح اليوم حيث جاء بالمرتبة الأولى من حيث قيم التداول الساعة 11:50 صباحا وقفز بأكثر من 7.2%. وجاء سهم ايجيترانس بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول وصعد بأكثر من 3.5%.

بينما كان سهم راية القابضة الأبرز تراجعا صباح اليوم حيث جاء بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول بحلول الساعة 11:50 صباحا متراجعا بنحو 4.4%.

وشملت أبرز الأسهم المرتفعة صباح اليوم سهم غاز مصر بنحو 4% وسهم دايس بأكثر من 4.6%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.686% الاثنين من 6.130% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.995% الاثنين من 11.165% الجمعة.

خام برنت

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.1% إلى 71.42 دولار للبرميل الاثنين من 76.05 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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