قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي يوم الاثنين إن المملكة منحت 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية، بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية عنه.

وأضاف الفالح وفقا لما أوردته القناة في حسابها على تويتر "لدينا كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا".

تأتي تصريحات الفالح في وقت يزور فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا، للمرة الثانية منذ نحو عام.

وبثت قناة العربية مقتطفات مباشرة يوم الاثنين من توقيع اتفاقيات على هامش منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في باريس.

وغردت قناة الإخبارية الرسمية السعودية على حسابها أنه تم توقيع 24 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية في منتدى الاستثمار بين البلدين من دون ذكر تفاصيل.

والتقى بن سلمان الرئيس الفرنسي، يوم الجمعة في قصر الإليزيه.

وسيشارك بن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر انعقاده في باريس في 19 يونيو.

كما سيترأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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