* تم إضافة تفاصيل

ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية الماضية 2021/2022، التي انتهت يونيو الماضي، ب 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيان للبنك المركزي المصري الثلاثاء.

وارتفعت كذلك التحويلات في الربع الثاني من العام 2022 - الفترة من أبريل ليونيو 2022 - بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وانخفضت تحويلات شهر يونيو لنحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في يونيو 2021.

وكانت التحويلات تراجعت في مايو الماضي لحوالي 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا