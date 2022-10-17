وقعت السعودية وجنوب أفريقيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تقديرية تتجاوز الـ 15 مليار دولار، بحسب بيان مشترك صدر يوم الاثنين في ختام زيارة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ولم يتضمن البيان مزيد من التفاصيل حول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، لكنه أورد أنهما اتفقا على تطوير مشروعات من مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الذرية.

واتفق البلدان أيضا على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.

كما اتفقا على تعزيز واستمرار التعاون في عدد من المجالات منها الصحة والتعليم والزراعة والنقل، والأمن الغذائي والبيئة.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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