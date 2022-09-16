انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2022 ب 14.69% لتصل ل 2.38 مليار دولار مقابل 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2021، بحسب بيان من البنك المركزي المصري مساء الخميس.

ووفقا لبيان المركزي ارتفعت التحويلات خلال أول سبعة أشهر من 2022 (الفترة من يناير ليوليو) إلى نحو 18.72 مليار دولار، مقابل 18.69 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج - والتي تعد مصدر مهم للعملة الصعبة - قد ارتفعت خلال السنة المالية الماضية 2021/2022، التي انتهت يونيو الماضي، ب 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيان للبنك المركزي المصري الثلاثاء.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير. ومصر تستورد معظم احتياجاتها من السلع وتعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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