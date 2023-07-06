ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لمصرف قطر المركزي خلال شهر يونيو الماضي بنحو 14% على أساس سنوي، وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، الخميس.

وفي نهاية يونيو سجلت الاحتياطات الدولية الصافية 240.7 مليار ريال (66.1 مليار دولار)، مقابل نحو 211.2 مليار ريال في نفس الشهر من 2022.



واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية مع بحث أوروبا عن مصادر أخرى للغاز بعيدا عن موسكو.



وتتكون الاحتياطيات الرسمية لقطر، من سندات وأذون الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد، ويضاف لها موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، حسب الوكالة.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي عبر تويتر، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بنسبة 0.4% في يونيو مقارنة بمايو.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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