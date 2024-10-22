تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة وأبرز تحركات الأسهم

بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم

أعلنت بلتون القابضة، في بيان الثلاثاء، أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، استكملت الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه.

وتجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 1.5 مرة، ‌وتولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي ومدير الإصدارالرئيسي والمروج للإصدار.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة (A) 164 مليون جنيه مصري، ومدتها 12 شهر، وفق البيان.

أخبار شركات

- وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على شراء قطعة أرض بمساحة 52 ألف متر في المنصورة، مقابل 2.2 مليار جنيه، من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن تم تخفيض 10% من قيمة التقييم النهائي للأرض بعد التفاوض.

- أوصت الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم، بضرورة الاستفادة من دراسات الجدوى التي تم إعدادها لزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص ومستثمر استرتيجي محلي أو أجنبي.

كما دعت الجمعية، وفق محضر اجتماع الجمعية المرسل للبورصة الثلاثاء، الشركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة حتى يسهل التعاوم مع شركاء ومستثمرين لتنفيذ لتك المشروعات.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 48.59 و 48.73 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.90 و 49.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر صباح الثلاثاء، وانخفض سعر الجرام نحو 15 جنيه مقارنة بتعاملات مساء الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4240 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3710 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4290.59 جنيه للجرام للعرض و4266.47 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.2% عند مستوى 30394 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

بينما قفز المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 1.8%.

وقادت التراجعات الصباحية للمؤشر سهم أبو قير للأسمدة والذي تراجع بأكثر من 9% الساعة 11:50.

وتصدر قيم التداول الساعة 11:50 صباحا سهم أوراسكوم كونستراكشون وقفز بأكثر من 3%، يليه بالمرتبة الثانية سهم البنك التجاري الدولي والذي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.25%.

وجاء سهم إم إم جروب بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول وقفز بأكثر من 5.5%. يليه بالمرتبة الرابعة سهم سوديك العقارية مرتفعا بنحو 4.8%.

وفي المرتبة الخامسة جاء سهم النساجون الشرقيون متراجعا بأكثر من 7%. وكانت الشركة نفت في إفصاح للبورصة أمس وجود عروض استحواذ على أسهمها.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.010% الاثنين من 6.033% الجمعة.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.028% الاثنين من 10.866% الجمعة.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.29 دولار للبرميل الاثنين من 73.06 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا