أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الجمعة، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 11.8% على أساس سنوي.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية مع بحث أوروبا عن مصادر أخرى للغاز بعيدا عن موسكو.

وسجلت الاحتياطات الدولية في مارس 235.3 مليار ريال قطري (64.6 مليار دولار ) مقارنة بنحو 210.5 مليار ريال في مارس 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الاحتياطات الدولية في مارس بنحو 0.2% مقارنة بنحو 234.9 مليار ريال في فبراير الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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